В САП назвали ориентировочные сроки экстрадиции Онищенко

Экс-нардеп задержан в Германии по запросу НАБУ.

В САП назвали ориентировочные сроки экстрадиции Онищенко
Фото: detector.media

Специализированная антикоррупционная прокуратура предварительно ожидает, что экс-депутата Александра Онищенко экстрадируют из Германии в Украину в течение 1-2 месяцев, хотя процедура может и затянуться.

Об этом заявил начальник отдела САП Роман Симкив, передает hromadske.

"Должно быть решение суда, которое даст разрешение на экстрадицию в Украину. Это может быть месяц-два, возможно даже больше времени, все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его адвокаты", - сказал он.

Прокурор уточнил, что, например, Онищенко может согласиться на возвращение в Украину, тогда процесс не займет много времени.

Напомним, ранее Александр Онищенко, около трех лет не проживавший в Украине, заявил, что возвращается уже в декабре. Он показал журналистам билет на перелет в эконом-классе Ryanair, датируемый 13 декабря из Барселоны до Киева.

В октябре Онищенко сообщил, что вернется в Украину, как только компетентные органы дадут ему разрешение на выезд.

Накануне сообщалось, что Онищенко задержан в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

Ранее в САП подтвердили, что Онищенко задержали в Германии. В то же время адвокат не подтвердил это, хотя и заявил, что Онищенко перестал выходить на связь.

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