СБУ подтвердила задержание депутата от "Единой РоSSии" на админгранице с Крымом

Он был причастен к организации блокпостов в Севастополе и "охране общественного порядка".

Служба безопасности Украины подтвердила, что на административной границе с временно оккупированным Крымом СБУ вчера был задержан активный сторонник аннексии полуострова, член роSSийской правящей политической партии "Единая РоSSия" Игорь Кучерявый. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Контрразведчики спецслужбы узнали, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая РоSSия" планирует прибыть на материковую часть Украины для получения украинского паспорта.

Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", он был причастен к организации блокпостов в Севастополе и "охране общественного порядка".

Фото: СБУ
Фото: СБУ

РоSSия наградила его медалью Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ "Ветераны спецслужб РоSSии Защитникам Крыма и Севастополя".

СБУ намерена сообщить Кучерявому о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.

Напомним, СБУ задержала одессита, который активно пропагандировал идею создания "Одесской народной республики" и федерализации юго-восточных регионов страны.

Мужчина публиковал в соцсетях антиукраинские лозунги и провоцировал дестабилизацию социально-политической ситуации в регионе. Также он публично призвал к изменениям границ Украины и разжигал межнациональные конфликты.

Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Минюст снял фильм о достижениях новой команды
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Блок рекламы


Похожие новости
Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" БондаренкоОтец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко
На админгранице с Крымом задержали члена "Единой РоSSии", который приехал за украинским загранпаспортомНа админгранице с Крымом задержали члена "Единой РоSSии", который приехал за украинским загранпаспортом
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судилиВ "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
МИД Турции опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения с КрымомМИД Турции опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения с Крымом
Корниенко: Скороход десятки раз предлагала деньги депутатамКорниенко: Скороход десятки раз предлагала деньги депутатам
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилованияЖертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
В Полтавской области нашли застреленным депутата райсоветаВ Полтавской области нашли застреленным депутата райсовета
Разумков отрицает получение депутатами от "Слуги народа" доплат в конвертахРазумков отрицает получение депутатами от "Слуги народа" доплат в конвертах
Суд арестовал все имущество депутата Рады ДубневичаСуд арестовал все имущество депутата Рады Дубневича
Вятрович обвинил руководство Рады в затягивании его присяги как депутатаВятрович обвинил руководство Рады в затягивании его присяги как депутата
Последние новости
Подгружаем последние новости