СБУ опровергла обыски у Медведчука (обновлено)

"Следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют".

Сотрудники Службы безопасности Украины опровергла обыски в офисе главы политсовета пророSSийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Агентство РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елену Гитлянскую заявило, что она подтвердила факт следственных действий в офисе Медведчука и добавила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

Однако позже Гитлянская заявила, что ее неправильно поняли.

"Я отметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют", - говорится в фейсбуке спикера СБУ .

В 2019 году Виктор Медведчук стал депутатом Верховной Рады, поэтому непосредственно у него следственные действия пока проводиться не могут.

Напомним, что в августе президент Владимир Зеленский заявил, что партия Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа. Он пообещал, что "это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".