Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что Украина выдвинула экономически неприемлемые условия для транзита газа.

Об этом он сказал на брифинге в среду после встречи в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщается на сайте Кремля.

"Мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Правда условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономические неприемлемые пока. Но я надеюсь, это запросная позиция и удастся как-то позиции согласовать", - сказал он.

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер также пожаловался, что Украина выставила очень высокие тарифы на транзит на ближайшие годы.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

РоSSия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.