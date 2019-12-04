Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту

"Надеюсь, это запросная позиция и удастся как-то позиции согласовать".

Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Фото: kremlin.ru

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что Украина выдвинула экономически неприемлемые условия для транзита газа.

Об этом он сказал на брифинге в среду после встречи в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщается на сайте Кремля.

"Мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене. Правда условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономические неприемлемые пока. Но я надеюсь, это запросная позиция и удастся как-то позиции согласовать", - сказал он.

Напомним, что глава "Газпрома" Алексей Миллер также пожаловался, что Украина выставила очень высокие тарифы на транзит на ближайшие годы.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

РоSSия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Нидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче ЦемахаНидерланды обвинили РоSSию в отказе в выдаче Цемаха
Минюст снял фильм о достижениях новой команды
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп назвал премьер-министра Канады "двуличным"
Глава "Надра Украины" уволен после пяти с половиной лет на должностиГлава "Надра Украины" уволен после пяти с половиной лет на должности
Героя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской частиГероя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской части
Пристайко определил "красные линии" Украины на "нормандском саммите"Пристайко определил "красные линии" Украины на "нормандском саммите"
Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУЗеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУ
Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" БондаренкоОтец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко
Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТОРада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТО
Госдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в СШАГосдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США
Порошенко: у Украины нет необходимости закупать газ в РоSSииПорошенко: у Украины нет необходимости закупать газ в РоSSии
Зеленский: к Путину доверия нет, но разговоры с ним были продуктивнымиЗеленский: к Путину доверия нет, но разговоры с ним были продуктивными
Последние новости
Подгружаем последние новости