Отец убитого в Киеве ребенка попросил нескольких человек пройти детектор лжи

Вячеслав Соболев, у которого застрелили 3-летнего сына, попросил нескольких человек пройти детектор лжи, чтобы продемонстрировать свою непричастность к заказу убийства. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В среду в Киеве в перерыве судебных заседаний по избранию меры пресечения задержанным исполнителям убийства, Соболев рассказал журналистам, что еще четыре года назад получал записки с угрозами и чеку от гранаты.

По словам Соболева, у него есть записи разговоров о том, что несколько лет назад его пытались "заказать". Он выразил надежду, что полиция доведет расследование до логического конца.

"У меня к полицейским есть предложение. Я готов предоставить список фамилий людей, которых просто на мог взгляд нужно посадить на детектор лжи… На сегодняшний день заказ (на убийство) не выполнен, поэтому заказ не снят", - отметил Соболев.

Сначала он не хотел называть фамилии людей, которые могут быть причастны к заказу этого преступления.

"Если вы готовы проконтролировать, что эти люди пройдут детектор лжи, я готов назвать вам шесть фамилий… У нас в стране есть люди, у которых нет слова "хватит" … 4 фамилии из 6 я думаю, что вы точно знаете", - сказал Соболев, обращаясь к журналистам.

При этом он добавил, что не обвиняет их, но чтобы доказать непричастность, им стоит пройти детектор лжи.

"Это фамилии двух судей, которые стали миллиардерами… Емельянов, Татьков.. В этой компании есть еще два человека – Браславский и Малик, думаю, вы не один раз слышали эти фамилии. Есть в Мариуполе крупный специалист Николай Будыка, который прикрывается постоянно своим братом . Есть девушка Евгения Бурун, которая с начала войны живет в Донецке и успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Иванюк... Александра Грановского знаете… Еще одну фамилию оставлю на потом", - рассказал Соболев.

Он подчеркнул, что конкретных претензий к этим людям нет. "Просто покажите, что вы честные, пройдите детектор лжи", - сказал он, обращаясь к тем людям, чьи имена назвал.

Задержанных исполнителей убийства Соболев назвал "пустым местом", так как они даже не видели, в кого стреляли, исполняя заказ.

В свою очередь экс-депутат, бизнесмен Александр Грановский, написал у себя на фейсбуке, что принимает предложение Соболева.

"Слава Б-гу, что Слава не считает, что я лично к этому причастен, но почему-то думает, что мне могут быть известны какие-то обстоятельства этой трагедии", - добавил он.

Напомним, 1 декабря в Киеве обстреляли автомобиль основателя первой сети донецких супермаркетов и депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате погиб его трехлетний сын.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

Сегодня, 4 декабря подозреваемых в убийстве ребенка арестовали на два месяца без права внесения залога.