СБУ пришла в офис Медведчука

"Проводятся не обыски, а другие следственные действия".

СБУ пришла в офис Медведчука
Фото: censor.net.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в среду пришли в здание, где расположен офис главы политсовета пророSSийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гилянская.

"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - подчеркнула она.

Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

В 2019 году Виктор Медведчук стал депутатом Верховной Рады, поэтому непосредственно у него следственные действия пока проводиться не могут.

Напомним, что в августе президент Владимир Зеленский заявил, что партия Медведчука финансируется наличными деньгами из-за рубежа. Он пообещал, что "это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".

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