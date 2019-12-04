Трамп назвал премьер-министра Канады "двуличным"

Трюдо отпускал шутки в адрес президента США.

Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуличным".

Таким образом он отреагировал на видео, где Трюдо отпускает шутки (возможно, в адрес Трампа) в компании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

На записи слышно, как Джонсон спрашивает Макрона, почему тот опоздал на прием в Букингемском дворце. Трюдо на это с улыбкой говорит, что Макрон давал 40-минутную пресс-конференцию. Это произошло после напряженной беседы Макрона с Дональдом Трампом, во время которой лидеры стран обменивались колкостями на глазах у журналистов.

После этого канадский премьер добавляет: "Вы бы видели, у его команды челюсть отвисла" и делает характерный жест рукой.

Когда Трампа попросили прокомментировать это видео с Трюдо, он ответил: "Он двуличный". И тут же добавил, что канадский премьер - "очень милый парень".

"Правда в том, что я ему прямо сказал, что он не платит 2% [от ВВП на оборону], и я думаю, что он не очень доволен этим".

US President @realDonaldTrump calls Canadian Prime Minister @JustinTrudeau "two-faced" at the NATO summit in London.

Read more ? https://t.co/xN7Oqf4myn pic.twitter.com/Dsh6q0N6jE

— Sky News (@SkyNews) December 4, 2019

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Минюст снял фильм о достижениях новой команды
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Блок рекламы


Похожие новости
Демократы обнародовали доклад об импичменте ТрампаДемократы обнародовали доклад об импичменте Трампа
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на ДонбассеЗеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Секретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганствоСекретаря горсовета Борисполя, которого Зеленский назвал "разбойником", будут судить за хулиганство
Минэнерго назвало причины увольнения президента "Энергоатома"Минэнерго назвало причины увольнения президента "Энергоатома"
Мендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингомМендель назвала визит в Литву "латвийской командировкой" и объяснила это троллингом
Зеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в УкраинеЗеленский назвал дату четвертой конференции по поддержке реформ в Украине
Порошенко встретился с заместительницей премьера Канады ФриландПорошенко встретился с заместительницей премьера Канады Фриланд
В Польше отстранили от учебы студентку, которая назвала украинку "животным"В Польше отстранили от учебы студентку, которая назвала украинку "животным"
Порошенко обсудил с министром обороны Канады военно-техническую помощь УкраинеПорошенко обсудил с министром обороны Канады военно-техническую помощь Украине
СМИ назвали восьмерых сотрудников ГРУ, пытавшихся отравить "Новичком" болгарского бизнесменаСМИ назвали восьмерых сотрудников ГРУ, пытавшихся отравить "Новичком" болгарского бизнесмена
Последние новости
Подгружаем последние новости