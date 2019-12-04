Кабмин уволил главу Гоструда Чернегу

Он был назначен на эту должность в январе 2015 года.

Кабинет министров принял решение об увольнении со своих должностей ряда руководителей государственных органов. В частности, уволен глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Уволен с должности глава Государственной службы по вопросам труда - Чернега Роман Тарасович", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин назначил Чернегу главой Гоструда в январе 2015 года.

Чернега был депутатом Рады 7-го созыва от фракции "Украинский демократический альянс за реформы (УДАР) Виталия Кличко", возглавлял подкомитет по вопросам защиты прав и свобод человека комитета Рады по вопросам верховенства права и правосудия.

Чернега - уроженец Ивано-Франковской области, юрист по образованию. В 19 лет он был избран депутатом горсовет Ивано-Франковска, позже занимал руководящие должности на госслужбе, работал в "Укрнафте", преподавал в вузах. В 2012 году прошел в Верховную Раду по спискам "Удара" под номером 23.

Госслужба по вопросам труда была создана осенью 2014 года - она объединила в себе функции Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности и Госинспекции по вопросам труда.