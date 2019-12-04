Денисова заявила о пытках участника Автомайдана Якименко в роSSийской тюрьме

Сотрудники колонии отказывают украинцу в предоставлении медпомощи и применяют физическое насилие.

Денисова заявила о пытках участника Автомайдана Якименко в роSSийской тюрьме
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявляет, что к осужденному в РоSSии активисту "Автомайдана" Владимиру Якименко применяют физическое насилие в колонии и отказывают в оказании медпомощи.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Получила информацию о вопиющей ситуации с нарушением прав незаконно осужденного гражданина Украины Владимира Якименко, который содержится в ФКУ ИК 4 УФСИН РоSSии по Саратовской области. У Владимира существенно ухудшилось состояние здоровья. Он страдает от боли в животе и ключице, также имеет проблемы с зубами. Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, медицинские работники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой помощи нашему соотечественнику", - написала Денисова.

По ее словам, Якименко под давлением заставили подписать отказ от полного медобследования. Кроме того, работники колонии бьют украинца по почкам, выводят на улицу при минусовой температуре и заставляют раздеваться до гола, после чего начинают проводить длительный досмотр личных вещей.

Якименко не обеспечен одеждой по сезону и обувью по размеру, что привело к травмам ног. Омбудсмен также рассказала, что жена Якименко передавала ему посылку с теплыми вещами и лекарствами, но в колонии ее не приняли.

В связи с этим Денисова обратилась к роSSийскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой как можно быстрее помочь проведению полного медобследования Якименко и по его результатам оказать соответствующую медпомощь. Также она призвала советника-посланника временного поверенного Украины по делам Украины в РФ Василия Покатило срочно проверить условия содержания и обеспечить Якименко соответствующую консульско-правовую помощь.

Напомним, Владимир Якименко работал таксистом неоднократно пересекал админграницу с аннексированным Россией Крымом. В РоSSии его приговорили к 15,5 годам лишения свободы за якобы перевозку наркотиков.

Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Минюст снял фильм о достижениях новой команды
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Блок рекламы


Похожие новости
Рожкова заявила, что протестующие снесли ей воротаРожкова заявила, что протестующие снесли ей ворота
Денисова посетила Маркива в итальянской колонииДенисова посетила Маркива в итальянской колонии
Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекстаВасилевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекста
США заявила о желании талибов заключить мирное соглашениеСША заявила о желании талибов заключить мирное соглашение
Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"Денисова призвала послов Армении, Румынии и Беларуси прийти на суды по "делу Хизб ут-Тахрир"
ФСБ заявила, что не снимала унитазы с украинских кораблейФСБ заявила, что не снимала унитазы с украинских кораблей
Денисова сообщила послу Германии о поездке немецких депутатов на оккупированный ДонбассДенисова сообщила послу Германии о поездке немецких депутатов на оккупированный Донбасс
ФСБ заявила о задержании украинского шпионаФСБ заявила о задержании украинского шпиона
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
Экс-сотрудников СБУ в Крыму подозревают в пытках участника ЕвромайданаЭкс-сотрудников СБУ в Крыму подозревают в пытках участника Евромайдана
Последние новости
Подгружаем последние новости