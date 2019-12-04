Кабмин уволил главу Госипотеки и назначил врио

Временно исполняющим обязанности предправления учреждения назначен Вячеслав Фролов

Кабмин уволил главу Госипотеки и назначил врио
Фото: Макс Левин

Кабинет министров уволил с должности главы правления Государственного ипотечного учреждения Андрея Камуза.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Рады Алексей Гончаренко.

Временно исполняющим обязанности предправления учреждения назначен Вячеслав Фролов. Ранее он занимал должность директора департамента активных операций ГИУ.

Камуз занимал должность главы ГИУ с апреля 2014 года. Кроме того, он был председателем правления ГИУ с мая 2009 года по апрель 2010 года.

Напомним, ранее Кабмин предоставил ГИУ государственные гарантии для частичного обеспечения выполнения долговых обязательств в размере не более 1,2 млрд гривен.

ГИУ было создано постановлением Кабмина №1330 от 8 октября 2004 года. Основной целью его деятельности является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, получаемых в том числе от размещения ценных бумаг.

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