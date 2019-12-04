Кабмин запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан
Эти данные будут использованы для обеспечения Всеукраинской переписи населения.
Правительство запустило пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины - верификацию пользователей электронных реестров.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Прмьер-министр Алексей Гончарук отметил, что в течение следующих шести месяцев будут проверены состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также полнота и достоверность данных пользователей в уже имеющихся реестрах, в частности путем сопоставления данных различных реестров между собой.
Цифровое ID гражданина также позволит выявить и устранить дублирование данных об одном лице или клонирования уникальной записи.
"Эти верифицированы данные будут использованы для обеспечения Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - отметил Гончарук.
Напомним, в ночь на 1 декабря в Украине стартовала пробная перепись населения. Госслужба статистики обнародовала подробную видео инструкцию по прохождению переписи в интернете.
Политика
04.12.2019 15:15