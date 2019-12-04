Из Германии выслали двух роSSийских дипломатов

Это связано с убийством гражданина Грузии, которое произошло в августе в Берлине.

Из Германии выслали двух роSSийских дипломатов

В Германии двоих сотрудников роSSийского посольства выслали и объявили персонами нон-грата из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. По мнению следователей, к преступлению могут быть причастны роSSийские власти, пишет ZN.UA.

Решение о выдворении дипломатов было принято в соответствии с 9 статьей Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года (W?D). В ней говорится, что "государство пребывания может в любое время, не будучи обязано мотивировать свое решение, уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata или что любой другой член персонала представительства является неприемлемым".

Напомним, что 23 августа в центре Берлина убили Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны.

Убийство произошло демонстративно - в полдень в общественном парке, который расположен в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага. По словам свидетелей, велосипедист подъехал сзади к мужчине, который, как предполагается, шел на пятничную молитву, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову.

Убийцу задержали, он оказался гражданином РоSSии, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. О жертве убийства известно, что он в 2008 собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против РоSSии на территории Южной Осетии, но сам в боях участия не принимал.

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