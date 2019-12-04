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2019-12-04
Кабмин создал семь новых органов власти в сферах культуры, молодежи и спорта
Они будут заниматься реализацией политики, которую должно формировать профильное министерство.
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодежи и спорта. Они будут заниматься реализацией государственной политики, формированием которой должно заниматься Министерство культуры, молодежи и спорта.
Список новых ЦОИВ обнародованы на сайте министерства.
- Госагентство по вопросам искусств
- Госагентство по вопросам художественного образования
- Госагентство развития молодежи и гражданского общества
- Госагентство спорта
- Госагентство развития туризма
- Госинспекция культурного наследия
- Госслужба охраны культурного наследия
По словам Бородянского, реформированное министерство полноценно заработает по новой модели с января 2020 года.
Напомним, МКМС было создано на базе Министерства информационной политики, к которому присоединили Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.
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