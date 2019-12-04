КБ “Южное” посетила делегация из Китая

В 2020 году должна состоятся заседание украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в космической сфере.

КБ “Южное” посетила делегация из Китая

В КБ “Южное” состоялось совместное заседание украинско-китайской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области космоса. Его целью была подготовка к VI заседанию украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в космической сфере, которое состоится в 2020 году, сообщает "Укррудпром".

Украинско-китайская Подкомиссия по вопросам сотрудничества в области освоения космического пространства в мирных целях была создана в 1995 году. Долгосрочная программа украинско-китайского сотрудничества в космической сфере на 2016-2020 годы была утверждена на заседании Подкомиссии в апреле 2016 года в Киеве.

На совместном заседании украинско-китайской рабочей группы в КБ “Южное” прошло обсуждение Программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2016-2020 годы, проведена работа по подготовке проекта Программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы.

В рамках встречи китайские коллеги также посетили новые производственные мощности КБ “Южное” — многофункциональный центр испытаний интегрированных навигационных систем, цех сборки и электрических испытаний космических аппаратов, аддитивное производство, электрогидравлические стенды для динамических испытаний, вычислительный центр с суперкомпьютером, комплекс композиционных материалов и новых технологий.

КБ “Южное” было образовано в 1954 году на базе конструкторского отдела Южного машиностроительного завода с целью создания для Вооруженных Сил СССР стратегических ракетных комплексов с баллистическими ракетами на высококипящих компонентах ракетного топлива.

Сегодня государственное предприятие “Конструкторское бюро “Южное” им. М.К. Янгеля” является одним из самых известных и признанных в мире научно-конструкторских предприятий по разработке ракетно-космической техники.



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