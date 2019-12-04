РоSSийским чиновникам вновь отказали в американских визах
Дипломаты призвали перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды.
Посольство США в Москве отказало в выдаче виз членам роSSийской делегации, которые собирались поехать на Конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтон.
В визе было отказано работникам Федерального казначейства, сообщили на странице Посольства РоSSии в США в Facebook.
"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД РоSSии по работе с соотечественниками за рубежом О.С.Мальгиновым", - заявили дипломаты.
По их словам, "американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову". Посольство РоSSии убеждено, что власти США последовательно ограничивают въезд их официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы.
"Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", - подытожили в посольстве.
Напомним, роSSийской делегации уже отказывали в визе в сентябре. Тогда они собирались посетить Генеральную ассамблею ООН.
Политика
04.12.2019 12:28
04.12.2019 12:58