РоSSийским чиновникам вновь отказали в американских визах

Посольство США в Москве отказало в выдаче виз членам роSSийской делегации, которые собирались поехать на Конференцию Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтон.

В визе было отказано работникам Федерального казначейства, сообщили на странице Посольства РоSSии в США в Facebook.

"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором Департамента МИД РоSSии по работе с соотечественниками за рубежом О.С.Мальгиновым", - заявили дипломаты.

По их словам, "американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову". Посольство РоSSии убеждено, что власти США последовательно ограничивают въезд их официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы.

"Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", - подытожили в посольстве.