Рожкова заявила, что протестующие снесли ей ворота

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что митингующие провели весь день возле ее дома, а потом снесли ворота.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали различные оскорбительные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не одна. С дочерью. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив после себя кучу грязи... Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?", - написала Рожкова.

Она назвала действия митингующих психологическим давлением.

"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей? Плакаты, громкоговорители, акустические системы - все идет в ход, чтобы произвести психологическое давление на наши семьи. Но, главное, - эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", - подчеркнула Рожкова.

Напомним, что организатором митингов возле НБУ является общественная организация "Стоп коррупции". Регулятор считает, что их участники получают деньги и действуют в интересах олигарха Игоря Коломойского. Накануне митингующие начали приходить домой к главе НБУ Якову Смолию и его первой заместительнице Рожковой.