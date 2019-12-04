Рожкова заявила, что протестующие снесли ей ворота
Первая замглавы НБУ считает такие действия психологическим давлением.
Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что митингующие провели весь день возле ее дома, а потом снесли ворота.
Об этом она сообщила в фейсбуке.
"Вчера митингующие стояли возле моего дома целый день. Выкрикивали различные оскорбительные вещи. Кричали, чтобы я к ним вышла. Не одна. С дочерью. Интересно, что они хотели от восьмилетнего ребенка? Вечером ушли, оставив после себя кучу грязи... Сегодня утром пришли снова. Некоторые на такси... Снесли ворота, которые закрывали улицу. Что будет дальше?", - написала Рожкова.
Она назвала действия митингующих психологическим давлением.
"Уважая право на волеизъявление, хочется все-таки понять, есть ли в нашей правовой и демократической стране кто-то, кто будет защищать не словами, а действиями конституционные права граждан на неприкосновенность жилища, семьи, детей? Плакаты, громкоговорители, акустические системы - все идет в ход, чтобы произвести психологическое давление на наши семьи. Но, главное, - эти протесты имеют целью создать иллюзию народного волеизъявления. И это хуже, ведь заказчики протестов используют людей, которые иногда призывают к тому, что даже не в компетенции НБУ и искажают реальность, пытаясь противопоставлять украинский народ и Национальный банк", - подчеркнула Рожкова.
Напомним, что организатором митингов возле НБУ является общественная организация "Стоп коррупции". Регулятор считает, что их участники получают деньги и действуют в интересах олигарха Игоря Коломойского. Накануне митингующие начали приходить домой к главе НБУ Якову Смолию и его первой заместительнице Рожковой.
04.12.2019 12:10