Рада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на Донбассе

За выступили 329 нардепов.

Рада приняла закон о статусе УБД для добровольцев на Донбассе
Фото: Диана Буцко

Верховная Рада Украины приняла с правками во втором чтении и в целом законопроект, который позволяет получить статус участника боевых действий членам добровольческих батальонов.

За проект закона "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции" проголосовали 329 нардепов.

В объяснительной записке говорится, что государство гарантирует право на статус ветерана войны для тех, кто в составе добробатов, не вошедших в ВСУ, МВД, Нацгвардии и других органов, принимал участие в АТО на протяжении не менее 30 дней.

Фото: Скриншот

"В то же время получить статус участника боевых действий они не могут. Они остаются незащищенными и лишенными соответствующих источников государственных гарантий и льгот, несмотря на то, что де-факто являются участниками боевых действий", - указано в документе.

В ходе рассмотрения правок разгорелась дискуссия из-за одной из них, которая, по мнению парламентариев из фракции "ЕС", могла создать "лазейку" в законодательстве и позволить получать УБД не только тем, кто защищал Украину, а и тем, кто воевал против нее.

После 15-минутного перерыва на обсуждение Рада достигла консенсуса и в итоге проголосовала за документ.

Напомним, в октябре Рада приняла этот документ за основу. "За" проголосовали большинство депутатов всех фракций и внефракционные, против выступила только фракция "ОПЗЖ", где поддержал документ только Илья Кива.



Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Минюст снял фильм о достижениях новой команды
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
Блок рекламы


Похожие новости
Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)Рада призвала парламенты стран НАТО инициировать ускорение предоставления Украине ПДЧ (исправлено)
Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУЗеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУ
Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенностиРада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТОРада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТО
Рада приняла закон о перезапуске ГБРРада приняла закон о перезапуске ГБР
Предприниматели устроили возле Рады пикет против закона о кассовых аппаратахПредприниматели устроили возле Рады пикет против закона о кассовых аппаратах
Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"Зеленский внес законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Зеленский: я не соглашусь на войну на ДонбассеЗеленский: я не соглашусь на войну на Донбассе
С начала войны Донбассе от мин погибло 300 гражданских, из них 27 детейС начала войны Донбассе от мин погибло 300 гражданских, из них 27 детей
Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на ДонбассеЗеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости