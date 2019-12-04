Нардеп Кальцев из ОПЗЖ установил рекорд по кнопкодавству

Он восемь раз нарушил процедуру персонального голосования во время рассмотрения законопроекта о реформе ГБР и один раз - во время регистрации.

Нардеп Кальцев из ОПЗЖ установил рекорд по кнопкодавству
Владимир Кальцев
Фото: timeszp.com

Депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Кальцев во вторник, 4 декабря, установил рекорд по кнопкодавству в Верховной Раде IX созыва.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

Отмечается, что Кальцев восемь раз нарушил процедуру персонального голосования во время рассмотрения законопроекта о реформе Госбюро расследований и один раз - во время регистрации депутатов на вечернее заседание.

В подтверждение "ЧЕСНО" приводит скриншоты из видео заседания Рады, на которых видно, что сосед Кальцева нардеп Александр Пономарев отсутствует в зале. Тем не менее, его голос учитывается при голосовании.

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский предложил лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

10 сентября представители движения "Честно" зафиксировали первый случай кнопкодавства в Раде девятого созыва. Отличился мажоритарщик Александр Ковалев, который был избран на самом маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области. Он нажимал кнопку на месте еще одного внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. Это произошло во время голосования за проект закона об импичменте за основу. 11 сентября депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, а Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко.

После этого нардепы публично извинились за "кнопкодавство" и пообещали перечислить месячную зарплату на благотворительность.

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