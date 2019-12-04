Героя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской части

Это аргументировали тем, что он длительное время был в отпуске и на больничном.

Героя Украины Межевикина признали несоответствующим должности замначальника управления воинской части
Евгений Межевикин
Фото: Преступности.нет

Герой Украины подполковник Евгений Межевикин был признан несоответствующим должности заместителя начальника управления подготовки воинской части.

В характеристиках оценочной карты военного указано, что он "за время прохождения воинской службы (с 29 июля 2019) долгое время находился на больничном и в отпуске. За период выполнения должностных обязанностей не смог ими полностью овладеть. В вопросах военной дисциплины зарекомендовал себя посредственно". Фото документа Межевикин опубликовал на своей странице в Facebook.

В связи с этим его непосредственный начальник полковник Литвинов сделал вывод о несоответствии офицера его должности и рекомендовал "рассмотреть его на равную должность".

Фото: #facebook#.com/profile.php?id=100010101185395

 

Межевикин, кроме звания Героя Украины, был награжден двумя Орденами Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком За оборону Донецкого аэропорта.

Евгений Межевикин
Фото: Facebook.com/profile.php?id=100010101185395
Евгений Межевикин

 

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своей странице в Facebook сообщил, что в курсе ситуации Межевикина и назначил служебное расследование для определения реального положения дел в подразделении, где служит Евгений.

"После этого приму решение, которое будет обнародовано. Этот вопрос беру на личный контроль. Отдельно хочу обратиться к командирам. Вы должны понимать, что каждый воин с боевым опытом - наша наибольшая ценность. Мы должны поддерживать их и мотивировать служить в ВСУ, а не создавать преграды и оценивать их роль исключительно по "оценочным картам", - заявил глава министерства.

Напомним, Герой Украины Евгений Межевикин неоднократно выполнял боевые задания в зоне АТО. В частности, при штурме н.п. Пески летом 2014 года, выполняя обязанности командира 4 батальонной тактической группы 93 отдельной механизированной бригады, военный получил контузию и повреждения внутренних органов. Несмотря на ранение, он продолжил управление подчиненными подразделениями и обеспечил успешное выполнение боевых заданий.

После лечения вернулся в зону проведения АТО. Неоднократно под непрерывными обстрелами противника, в сложных условиях обеспечивал подвоз боеприпасов и продовольствия защитникам Донецкого аэропорта, совершил эвакуацию подбитой БМП-2 с экипажем со взлетно-посадочной полосы аэропорта. Во время артиллерийского обстрела противника в районе н.п. Тоненькое, рискуя жизнью, локализовал пожар, возникший на складе боеприпасов и спас личный состав и технику. В октябре 2014 года в районе н.п. Опытное с целью эвакуации техники и личного состава подразделения одной из аэромобильных бригад высокомобильных десантных войск совершил прорыв полосы обороны противника и обеспечил эвакуацию личного состава и двух БТР-80.

Евгений Межевикин непосредственно в зоне АТО организовал доподготовку танковых экипажей - осуществлял их подготовку и передавал личному составу свой боевой опыт с учетом особенностей и условий ведения боевых действий на востоке страны. Под руководством офицера и при его участии осуществлялся ремонт и восстановление техники.

В марте 2014 года Евгений Межевикин командовал танковой ротой, потом стал заместителем командира 1-й отдельной танковой бригады.

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