Порошенко написал письмо президенту Европейского Совета

Экс-президент Украины надеется на сохранение санкций против РоSSии.

Порошенко написал письмо президенту Европейского Совета
Фото: eurosolidarity.org

Экс- президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко написал письмо президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю с просьбой продлить санкции против РоSSии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

При этом Порошенко подчеркнул, что в контексте "нормандской встречи" в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

"В связи с этим Петр Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против РоSSии за ее продолжающуюся агрессию против нашей страны.

Пятый президент выразил надежду на дальнейшее личную поддержку со стороны президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в Европейский Союз", - говорится в пресс-службе.

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