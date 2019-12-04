Госдеп США сообщил о визите помощника госсекретаря США Рикера в Украину

Ранее Киев посетила помощница госсекретаря США Дениз Натали.

Госдеп США сообщил о визите помощника госсекретаря США Рикера в Украину
Филипп Рикер
Фото: ekathimerini.com

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер посетит Украину 4 декабря.

Пресс-служба Госдепартамента информирует, что Рикер встретится с командой посольства США и официальными лицами Украины в Киеве.

5-6 декабря посол Рикер возглавит делегацию США в Министерстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Братиславе, Словакия. Согласно сообщению, Филипп Рикер встретится с лидерами государств-участников, чтобы обсудить ключевые приоритеты, в том числе поддержку военной прозрачности и суверенитета, и территориальной целостности Украины.

6 декабря посол Рикер отправится в Италию.

Напомним, в начале октября Украину посетила помощница госсекретаря США, руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали. Она встретилась с министром по делам ветеранов Оксаной Колядой и украинскими ветеранами.

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