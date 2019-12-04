Спикер Госдумы фюрера РФ соврал об обращении парламента Венгрии по поводу нацменьшинств в Украине

Спикер Государственной думы РоSSии Вячеслав Володин 3 декабря заявил, что Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Украины заявила, что такого обращения не существует.

"Наше посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-роSSийских переговоров на уровне парламентов", - сказано в комментарии официального представителя МИД Украины Катерины Зеленко.

МИД выразил надежду, что Венгрия как член ЕС и НАТО поддерживает Украину в противодействии роSSийской агрессии и не будет заключать альянсы с агрессором против Украины.

Министерство также выразило надежду, что Венгрия отреагирует на слова Володина.

Напомним, что Володин с 2014 года находится под западными санкциями в связи с роSSийской агрессией против Украины.