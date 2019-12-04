Зеркаль сочла интервью с ней в New York Times примером манипуляции

"Оно очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, который я считала присущий только роSSийской пропаганде".

Зеркаль сочла интервью с ней в New York Times примером манипуляции
Фото: Макс Левин

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль резко раскритиковала интервью с ней, опубликованное сегодня в New York Times.

Такое заявление она сделала в эфире Радио НВ.

В материале New York Times говорится, что Зеркаль первой среди украинских высокопоставленных чиновников признала, что правительство Украины знало о блокировании предоставления военной помощи в то время, когда американские дипломаты требовали от Зеленского публично заявить о начале политически мотивированного расследования против оппонентов Трампа.

"То, что было в той статье, которая сегодня вышла, оно очень-очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, который я считала присущий только роSSийской пропаганде", - отметила дипломатка.

По ее словам, в письме, полученном от посольства Украины в США речь шла лишь о том, что вопрос о военной помощи остался без окончательного решения.

"Никаких дополнительных акцентов на том, что это проблема, они очень нервничают или видят в этом какой-то умысел, не было. Он привлекл мое внимание, потому что для меня было действительно непонятно, почему он еще не решен. Но такого ощущения, что это кризис, это может привести к каким-то последствиям у меня не было", - объяснила Зеркаль.

По ее словам, это был один из вопросов, который она планировала обсудить с помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком в августе, но встретилась с ним лишь в сентябре.

"Этот вопрос уже обсуждали все, и лишний раз обсуждать это с Андреем у меня не было ни возможности, ни желания", - отметила она.

Ранее 3 декабря New York Times опубликовало интервью с Еленой Зеркаль, согласно которому после начала расследования Палаты представителей США по делу об импичменте Трампа, офис Зеленского попытался скрыть информацию, которая могла бы навредить Трампу.

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