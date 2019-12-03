Экс-чиновнику ГПУ Щербине сообщили о подозрении в вымогательстве $150 тыс. взятки

Бывшему начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуры Игорю Щербине и его сообщнику - предпринимателю в сфере строительства - сообщили о подозрении в вымогательстве $150 тыс. взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

"По данным следствия, бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя в сфере строительства требовал от одной из столичных компаний-застройщиков 150 тыс. долларов США взятки якобы для дальнейшей передачи директору Государственного бюро расследований. Глава ГБР в обмен на средства якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства, которое расследует территориальное управления этого органа относительно действий упомянутой компании-застройщицы", - говорится в сообщении.

Щербину и его знакомого задержали после получения ими первого транша в 75 тыс. долларов США из оговоренных 150 тыс.

Подозреваемым инкриминируют ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (склонение к уговорам, подкупом, угрозой другого соучастника к совершению преступления), ч. 4 ст. 369 (предложение или обещание должностному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал задержанного накануне детективами НАБУ Игоря Щербину правой рукой директора ГБР Романа Трубы.

Игорь Щербина был начальником Главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. В тот период Труба был его заместителем в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины.

Напомним, что Верховная Рада с конца последней пленарной недели рассматривает поправки в закон о ГБР. Депутаты уже успели принять принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.