Денисова посетила Маркива в итальянской колонии

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы.

Об этом она сообщила в Facebook во вторник, 3 декабря.

Вместе с Денисовой в миланскую исправительную колонию "Опера" приехали представитель омбудсмена по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петльованый и начальник отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы за границей и на временно оккупированной территории Елена Тучина.

Фото: #facebook#.com/denisovaombudsman

"Мы подробно обсудили обстоятельства дела, по которому итальянский суд признал виновным гражданина Украины в убийстве итальянского журналиста. Подчеркиваю, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля - французского журналиста, при этом, никаких экспертиз следствием проведено не было. Также, в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывания Виталия Маркива в составе парамилитарных структур. А на самом деле украинец принадлежал к военнослужащим Национальной гвардии Украины", - напомнила Денисова.

Омбудсмен отметила, что обвинительным приговором по делу Виталия Маркива Национальная гвардия Украины будет признана временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использоваться РФ . "Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение", - подчеркнула Денисова.

Денисова призвала государственные органы Украины определиться со статусом осужденного в Италии украинца и попросила украинскую диаспору, итальянцев и итальянские СМИ , неравнодушные к судьбе Маркива, к максимальной огласке и распространению объективной информации об обстоятельствах гибели журналиста Андреа Роккелли.

Напомним, 12 июля суд города Павиа (Италия) приговорил украинского военного Национальной гвардии Маркива, обвиняемого в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе, к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

Позже Украина подала апелляцию по делу Маркива.