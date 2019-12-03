На совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса

Зеленский обязал главнокомандующего ВСУ посетить зону ООС.

На совещании в ОП утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате". На совещании обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, информирует пресс-служба президента.

"Владимир Зеленский четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения операции Объединенных сил.

Решено, что перед встречей в "нормандском формате" состоится заседание СНБО под председательством президента Владимира Зеленского.

Ранее сегодня оппозиция очертила "красные линии" для Зеленского перед саммитом "нормандской четверки".

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