Пристайко определил "красные линии" Украины на "нормандском саммите"

Глава украинского МИД выступил на конференции в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО.

Пристайко определил "красные линии" Украины на "нормандском саммите"
Фото: Укринформ

Украина настаивает на том, что переговоры в "нормандском формате" не должны привести к уступкам по ряду направлений.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО, передает РБК-Украина.

По его словам, это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной территории Донбасса - ред.) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - заявил Пристайко.

Министр отметил, что должен быть установлен контроль над украинско-роSSийской границей в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

"Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - добавил министр.

Кроме того, он заявил, что принципиальной позицией Украины является отсутствие прямых переговоров украинских властей с самопровозглашенной "властью" ОРДЛО.

Ранее сегодня оппозиция очертила "красные линии" для Зеленского перед саммитом "нормандской четверки". Заявление подписали Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.

Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина готова к разумному компромиссу на этой встрече.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Минюст снял фильм о достижениях новой команды
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУЗеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим на Донбассе офицерам СБУ
Отец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" БондаренкоОтец первой леди Украины работает помощником депутата от "Слуги народа" Бондаренко
Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТОРада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТО
Госдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в СШАГосдеп подтвердил, что нет доказательств вмешательства Украины в выборы в США
Порошенко: у Украины нет необходимости закупать газ в РоSSииПорошенко: у Украины нет необходимости закупать газ в РоSSии
"Слуга народа" определилась с кандидатом на замену Яременко"Слуга народа" определилась с кандидатом на замену Яременко
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономииМИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии
Поддержка Украины - в собственных интересах Европы, - ТускПоддержка Украины - в собственных интересах Европы, - Туск
Издание Washington Post призвало власти США изменить политику в отношении УкраиныИздание Washington Post призвало власти США изменить политику в отношении Украины
Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"
Последние новости
Подгружаем последние новости