Пристайко определил "красные линии" Украины на "нормандском саммите"
Глава украинского МИД выступил на конференции в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО.
Украина настаивает на том, что переговоры в "нормандском формате" не должны привести к уступкам по ряду направлений.
Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сказал на конференции NATO Engages в Лондоне в преддверии встречи лидеров стран-членов НАТО, передает РБК-Украина.
По его словам, это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.
"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной территории Донбасса - ред.) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - заявил Пристайко.
Министр отметил, что должен быть установлен контроль над украинско-роSSийской границей в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
"Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - добавил министр.
Кроме того, он заявил, что принципиальной позицией Украины является отсутствие прямых переговоров украинских властей с самопровозглашенной "властью" ОРДЛО.
Ранее сегодня оппозиция очертила "красные линии" для Зеленского перед саммитом "нормандской четверки". Заявление подписали Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.
Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина готова к разумному компромиссу на этой встрече.