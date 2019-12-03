В Германии задержали экс-нардепа Онищенко, - "Схемы"

До избрания меры пресечения он будет под стражей.

В Германии задержали экс-нардепа Онищенко, - "Схемы"
Александр Онищенко

В Германии, в городе Аахен, 29 ноября задержали бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, передают "Схемы" со ссылкой на несколько источников в разных правоохранительных органах.

Он был задержан по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Теперь суд должен вынести вердикт относительно экстрадиции Онищенко в Украину. Также ему должны избрать меру пресечения.

Дата заседания неизвестна, до этого момента бывший нардеп будет находиться под стражей. Его адвокат Олег Ищенко в комментарии журналистам "Схем" заявил, что пока не готов предоставлять информацию относительного задержания Онищенко.

Напомним, ранее Александр Онищенко, около трех лет не проживавший в Украине, заявил, что возвращается уже в декабре. Он показал журналистам билет на перелет в эконом-классе Ryanair, датируемый 13 декабря из Барселоны до Киева.

В октябре Онищенко сообщил, что вернется в Украину, как только компетентные органы дадут ему разрешение на выезд.

В июне Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы. Он также подавал документы в ЦИК для участия в выборах, но получил отказ.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

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