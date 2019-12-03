Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности

Возможность задержать депутата будет зависеть от генпрокурора.

Рада приняла в первом чтении законопроект о практической отмене депутатской неприкосновенности
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект №2237 о практической реализации решения о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

За него проголосовали 253 народных депутата.

Этот законопроект убирает упоминания о депутатской неприкосновенность из закона о регламенте (исключается целая глава 35), Уголовного процессуального кодекса и закона о статусе народного депутата.

При этом депутаты собираются прописать в УПК новую статью 482-2 об особенностях начала досудебного расследования в отношении депутата, его задержания, ареста или проведения в отношении него следственных действий, в том числе негласных.

Она предусматривает, что уголовное производство в отношении депутата в Единый реестр досудебных расследований должен будет вносить генеральный прокурор. Также он должен будет поддерживать все ходатайства по делу. Рассматривать их будут апелляционные суд в пределах территориальной юрисдикции органа досудебного расследования или Высший антикоррупционный суд.

Это значит, что задержать депутата на месте преступления будет нельзя.

"Зачем лгать избирателям и ставить еще одно ограничение в виде генерального прокурора? Я призываю поддержать альтернативный законопроект, который позволяет задержать депутата на месте преступления, если депутат совершил убийство или изнасилование. По законопроекту, предложенному вами, этого невозможно будет сделать" - возмутилась автор альтернативного законопроекта Александра Устинова из "Голоса".

Напомним, с 2020 года вступит в силу новая редакция статьи 80 Конституции, из которой исключили положения о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады.

В других законах эти нормы остались в силу. Их планировали убрать вместе с отменой "правок Лозового", но депутаты выступили против, поэтому было принято решение внести другой законопроект, посвященный только вопросу неприкосновенности.

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