Рада призвала Зеленского подтвердить заявку Украины на ПДЧ в НАТО

Украина подала ее больше десяти лет назад, в 2008 году.

Верховная Рада призвала президента Владимира Зеленского повторно подать заявку на получение плана действий по членству в НАТО.

За это проголосовали 284 депутата.

Депутаты заявили, что "будущее безопасности трансатлантического пространства сегодня решается в Украине" и такое решение отвечает интересам граждан Украины.

"В связи с этим, Верховная Рада Украины постановляет призвать Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству в НАТО", - говорится в заявлении.

Верховна Рада прийняла Заяву «Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору» ?? https://t.co/popaTWewov pic.twitter.com/pt9ASNkVrH — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 3, 2019

Рада уполномочила спикера Дмитрия Разумкова вместе с Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком подписать документы, необходимые для подтверждения намерения Украины получить ПДЧ в НАТО.

Кроме этого, парламент призвал коллег из стран-членов НАТО поспособствовать получению Украиной ПДЧ в НАТО.

Инициаторами постановления выступили депутаты фракции "Европейская солидарность".

Напомним, Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. В 2017 году Украина снова заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

В феврале 2019 года Верховная Рада включила в Конституцию курс на членство в Евросоюзе и НАТО.

Новые власти заявили, что подавать новую заявку на получение плана действий по членству в НАТО не нужно, потому что остается в силе заявка от 2008 года.