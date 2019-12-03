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2019-12-03
Оппозиция очертила "красные линии" для Зеленского перед саммитом "нормандской четверки"
Никакой федерализации и выборов под дулом.
Проевропейские оппозиционные фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" очертили "красные линии" для президента Владимира Зеленского перед саммитом "нормандской четверки".
Их зачитали с трибуны Верховной Рады депутат Андрей Парубий из "ЕС", лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин и депутат Иван Крулько из "Батькивщины".
"Красные линии" украинской оппозиции выглядят следующим образом:
- никаких компромиссов по унитарности государства и никакой федерализации;
- никаких компромиссов по европейскому и евроатлантическому курсу;
- никаких политический действий, в том числе выборов на временно оккупированных территориях Донбасса, до выполнения условий безопасности и деоккупации. Это касается вывода роSSийских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей;
- никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине;
- никакого прекращения международных судебных процессов против РоSSии.
Заявление подписали Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.
Напомним, что саммит "нормандской четверки" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина готова к разумному компромиссу на этой встрече.
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