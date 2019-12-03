На админгранице с Крымом задержали члена "Единой РоSSии", который приехал за украинским загранпаспортом

На админгранице с Крымом, на КПВВ "Каланчак", задержали члена партии "Единая РоSSия" Игоря Кучерявого. Он известен своей активной поддержкой оккупации полуострова, пишет ATR.

Кучерявый был задержан при выезде из Херсона в Крым. По информации СМИ , на материковой части Украины он хотел получить украинский загранпаспорт.

Отмечается, что во время захвата Крыма Россией он организовывал "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Награжден Министерством обороны РФ медалью "За возвращение Крыма".

"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ , так как он - член партии "Единая РоSSия", активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. В последствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", — рассказала заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова.

Эту информацию подтвердил и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. По его словам, Кучерявый на допросе заявил, что "с тем, что выдают в РоSSии (паспортом. - Ред.), никуда не поедешь, а ездить хочется".