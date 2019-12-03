Премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за забастовок почтовиков

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне 3 декабря заявил о своей отставке. По его словам, это произошло в том числе и из-за действий центристов, которые единственные из правительственной коалиции заявили о недоверии к нему в результате так называемого почтового конфликта, пишет Yle.fi. Президент Саули Ниинисте уже принял его прошение о сложении полномочий.

Ринне отметил, что правительственная программа создана настолько надежно, что не имеет значения, кто будет занимать пост премьера. Он подчеркнул, что не будет покидать должность председателя Социал-демократической партии и намерен повторно баллотироваться на нее будущим летом.

Ринне не назвал своего преемника на должности главы правительства, однако в СМИ озвучили наиболее вероятные кандидатуры. Это министр транспорта и связи Санна Марин, лидер парламентской фракции СДП Антти Линдтман и депутат Вилле Скиннари.

11 ноября работники финской почты и логистической сферы PAU объявили двухнедельную забастовку из-за, по их мнению, несправедливых условий труда и заработной платы. В частности, они были возмущены решением перевести сортировщиков посылок на более выгодные для работодателя контракты, в условиях которых они потеряли бы 30-40% зарплаты.

21 ноября почтовики устроили митинг под парламентом, требуя отставки правления Почты Финляндии. 25 ноября в знак солидарности к ним присоединились водители автобусов и сотрудники авиакомпаний, из-за чего посылки доставляли с большим опозданием и был отменен ряд рейсов.

Антти Ринне заявлял, что правительство не будет позволять перевод работников на дешевые трудовые договора. Протесты закончились 27 ноября, стороны достигли консенсуса, который пока не разглашается.

После скандала в отставку подала министр госуправления Финляндии - представительница СДП Сирпа Паатеро. По мнению центристов, она знала о планах руководства почты "удешевить" трудовые контракты, и никак этому не помешала.

Также они заявили, что и глава СДП, то есть премьер-министр, был в курсе этих изменений, в связи с чем объявили ему о недоверии и призвали его уйти в отставку.

Напомним, правительство Ринне проработало всего полгода. Их предшественники в марте 2019 заявили об отставке за месяц до выборов из-за провала реформы здравоохранения.