Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ, - Минздрав

У 93% лиц с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, вирус в крови не обнаруживается.

Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ, - Минздрав
Фото: bez-zavisimosti.ru

На данный момент Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ-инфекций - около 123 тыс. пациентов получает лечение. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Отмечается, что у 93% лиц с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, вирус в крови не обнаруживается (они не могут передать ВИЧ другим).

В госбюджете на 2020 год предусмотрено 207,9 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ, что позволит расширить охват указанными услугами для 356 тыс. украинцев.

По оценкам национальных и международных экспертов в Украине около 200 тыс. ВИЧ-позитивных людей. Более 60 тыс. из них не знают о своем статусе. В октябре 2019 году в Украине официально зарегистрировано 1431 новый случай ВИЧ-инфекции, у 658 пациентов диагностирован СПИД.

Напомним, с июня 2019 года в Украине вступили в силу новые стандарты лечения ВИЧ. Теперь все люди с ВИЧ имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Новый протокол предусматривает диагностирование ВИЧ только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволит поставить человека на учет быстрее, а соответственно, скорее начать лечение ВИЧ-инфекции.

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