Протестующие под НБУ начали приходить домой к Смолию и Рожковой

Участники митинга под Национальным банком начали приходить домой к главе НБУ Якова Смолия и его первой заместительнице Катерине Рожковой.

Об этом говорится в фейсбуке Рожковой.

"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома. А вчера в поселке под Киевом , где живет председатель НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех же людей, что стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой. К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1 + 1», - написала она.

Рожкова заявила, что подобные "рэкетирские методы 90-х" не сработают.

"Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международную, медийную и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать", - добавила Рожкова.

Напомним, что организатором митингов возле НБУ является общественная организация "Стоп коррупции".

Регулятор считает, что их участники получают деньги и действуют в интересах олигарха Игоря Коломойского.