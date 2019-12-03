Охраннику Ляшко сообщили о подозрении в пособничестве в нападении на Геруса

Прокурор просит для него домашний арест.

Охраннику Ляшко сообщили о подозрении в пособничестве в нападении на Геруса
Скриншот из видео

Прокуратура сообщила охраннику бывшего депутата Верховной Рады Олега Ляшко о подозрении в пособничестве в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что по данным следствия, подозреваемый совместно с Ляшко способствовал нападению на Геруса. Прокурор намерен ходатайствовать в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 6 ноября Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из РоSSии. Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта "Борисполь". В драке принимал участие и охранник Ляшко.

На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца. 28 ноября Апелляционный суд Киевской области отклонил ходатайство прокуратуры об аресте лидера Радикальной партии.

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