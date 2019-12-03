Кличко пожаловался на сокращение бюджета

Киев лишился 2 млрд грн субвенции.

Кличко пожаловался на сокращение бюджета
Фото: Диана Буцко

Городской глава Киева Виталий Кличко пожаловался на сокращение дотаций из госбюджета. Об этом он заявил на презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент LB.ua.

«Вы знаете, что невзирая на заявленный курс децентрализации, города и громады лишаются финансирования», - сказал Кличко.

По его словам, Киев лишился 2 млрд грн субвенции.

Напомним, на презентации отчета КГГА Кличко также рассказал, что за 2019 год туристы, посетившие Киев, заплатили городу 50 млн гривен сбора. Каждый турист оставляет в Киеве в среднем 3 тысячи гривен в день.

Коды для вставки в блог\форум




Ctrl+←

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко: все, кто живет в Киеве, должны гордится тем, что "живут в лучшем городе Европы"Кличко: все, кто живет в Киеве, должны гордится тем, что "живут в лучшем городе Европы"
Кличко потроллил "государство в смартфоне" ЗеленскогоКличко потроллил "государство в смартфоне" Зеленского
Труханов возмущен проектом бюджета на 2020 годТруханов возмущен проектом бюджета на 2020 год
У Кличко больше не ждут попыток "свалить" его со стороны БанковойУ Кличко больше не ждут попыток "свалить" его со стороны Банковой
Гончаренко назвал проект бюджета на 2020 "бюджетом разбитого корыта"Гончаренко назвал проект бюджета на 2020 "бюджетом разбитого корыта"
В проекте бюджета на 2020 год ожидаются существенные изменения, - МаркароваВ проекте бюджета на 2020 год ожидаются существенные изменения, - Маркарова
Кабмин одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтениюКабмин одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению
Советника Кличко Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информацииСоветника Кличко Белоцерковца подозревают в декларировании недостоверной информации
Кличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на МайданеКличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Бывший нардеп Игорь Луценко стал советником КличкоБывший нардеп Игорь Луценко стал советником Кличко
Последние новости
Подгружаем последние новости