Кличко пожаловался на сокращение бюджета

Городской глава Киева Виталий Кличко пожаловался на сокращение дотаций из госбюджета. Об этом он заявил на презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент LB.ua.

«Вы знаете, что невзирая на заявленный курс децентрализации, города и громады лишаются финансирования», - сказал Кличко.

По его словам, Киев лишился 2 млрд грн субвенции.