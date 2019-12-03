Кличко: все, кто живет в Киеве, должны гордится тем, что "живут в лучшем городе Европы"

Кличко пообещал увеличить зарплату учителям на 9%.

Кличко: все, кто живет в Киеве, должны гордится тем, что "живут в лучшем городе Европы"
Фото: Диана Буцко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал его лучшим городом Европы. Об этом мэр заявил на презентации отчета КГГА за 2019 год, передает корреспондент LB.ua.

Рассказывая о планах на 2020 год, Кличко пообещал увеличить зарплату учителям на 9%.

По его словам, в следующем году на Троещине и в Соломенском районе построят два садика, еще два реконструируют в других районах.

Напомним, Кабмин намерен с 2020 года рассчитывать заработные платы учителей в зависимости от количества учеников в заведении.

Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает поэтапное повышение должностного оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат до 2023 года. Одна минимальная зарплата сейчас - 3723 гривны.

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