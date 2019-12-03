Кличко потроллил "государство в смартфоне" Зеленского

Кличко представил отчет о работе столичной администрации в 2019 году.

Мэр Киева Виталий Кличко подшутил над "государством в смартфоне" Владимира Зеленского во время представления отчета о работе столичной администрации в 2019 году.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: lb.ua

"Если власть только разрабатывает «государство в смартфоне», то Киев разрабатывает цифровую инфраструктуру на протяжении последних четырёх лет", - отметил Кличко.

Мэр привёл примеры открытого бюджета, записи в детсады, электронной очереди в поликлиники, камер видеонаблюдения и единого электронного билета. Кличко также подчеркнул, что подозреваемых в нападении на бизнесмена Вячеслава Соболева задержали благодаря камерам наблюдения.

Во время представления отчета Кличко рассказал, что финансирование образовательной сферы возросло за пять лет в три раза, а в 2019 году было реконструировано 8 школ и 27 садиков.

Напомним, 23иноября сообщалось, что с 2020 года Европейский Союз выделит Украине 25 млн евро на развитие электронного управления. В министерстве по вопросам цифровой трансформации создали "Цифровой спецназ" для мониторинга и анализа закупок в IT.

Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Блок рекламы


Похожие новости
"Европейская солидарность" требует от Зеленского встретиться с лидерами фракций перед "нормандской встречей""Европейская солидарность" требует от Зеленского встретиться с лидерами фракций перед "нормандской встречей"
Глава Меджлиса призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммитеГлава Меджлиса призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите
Офис президента планирует визит Зеленского в АзербайджанОфис президента планирует визит Зеленского в Азербайджан
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
В оккупированный Крым переселили уже полмиллиона россиян, - представительница Зеленского в АРКВ оккупированный Крым переселили уже полмиллиона россиян, - представительница Зеленского в АРК
Тейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала РоSSия, а не ПорошенкоТейлор похвалил Зеленского за достижения и напомнил, что войну на Донбассе начала РоSSия, а не Порошенко
Жена Зеленского определила свои задачи как первой ледиЖена Зеленского определила свои задачи как первой леди
Казахстан не направлял официальных приглашений для переговоров Зеленского и Путина, - МИДКазахстан не направлял официальных приглашений для переговоров Зеленского и Путина, - МИД
Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию РадыАдвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады
Советник Зеленского подтвердил информацию о скором возвращении РФ захваченных украинских кораблейСоветник Зеленского подтвердил информацию о скором возвращении РФ захваченных украинских кораблей
Последние новости
Подгружаем последние новости