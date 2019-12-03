Я бы очень хотел, чтобы США помогли и поняли нас, - Зеленский

Своим умением прямо говорить, Трамп может повлиять на РФ.

Я бы очень хотел, чтобы США помогли и поняли нас, - Зеленский
Фото: Time

Владимир Зеленский в интервью Time сообщил, что надеется на поддержку и понимание со стороны США.

При этом президент понимает, что у Америки свои прямые отношения с РФ, однако благодаря своей прямоте, президент Дональд Трамп в состоянии повлиять на РоSSию, чтобы все поняли, что война на Донбассе – большая трагедия и она должна закончится.

"Мне не нравится, когда другие говорят о нас без нас, в смысле какого-то поиска выгоды. Но если это разговор в духе «Послушайте, давайте остановим это. Украина сейчас другая. Украина хочет это остановить. Здесь нет радикализма ... Тогда весь мир поддержит Украину, и США могут быть здесь чем-то ключевым", - отметил Зеленский.

По его словам, он никогда не хотел, чтобы Украина была разменной фигурой на шахматной доске крупных мировых игроков и чтобы кто-то мог использовать ее в качестве прикрытия для крупных сделок.

"Что касается Соединенных Штатов, я бы очень хотел - и мы чувствуем это, это правда - чтобы они помогли нам, поняли нас, увидели, что мы сами по себе являемся игроком, что они не могут заключать сделки о нас с кем-либо за нашими спинами", - подчеркнул президент, назвав очень важными техническую, военную и финансовую помощь США.

При этом президент, отвечая на вопрос об импичменте Трампа и его просьбе об «услуге за услугу» еще раз акцентировал на том, что никогда не разговаривал с ним с такой позиции. Однако, само собой разумеется, что останавливать военную помощь в условиях стратегического партнерства – не правильно.

"Я никогда не разговаривал с президентом с позиции услуга за услугу. Это не мое. ... Я не хочу, чтобы мы выглядели как нищие. Но вы должны понять. Мы на войне. Если вы наш стратегический партнер, то вы не можете ничего блокировать для нас. Я думаю, что это справедливо. Это не про услугу за услугу", - добавил Зеленский.



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