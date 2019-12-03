Предприниматели устроили возле Рады пикет против закона о кассовых аппаратах

ФОПы не хотят переходить на кассовые аппараты.

Фото: Анна Стешенко

Возле Верховной Рады во вторник устроили пикет против "уничтожения ФОПов" и "фискального террора".

Как сообщает корреспондент LB.ua, они требуют отмены принятого в сентябре закона о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг и сопутствующих поправок в Налоговый кодекс для детенизации расчетов.

На площади возле парламента установили сцену, вокруг которой собрались люди с флагами и транспарантами.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

К протестующим вышли исключенные из фракции "Слуги народа" Анна Скороход и Антон Поляков. Последний - автор законопроекта, который отменяет положения ранее принятых законопроектов.

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФОПы использовать регистраторы расчетных операций.

Для ФОПов второй-четвертой категории, которые продают бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 года к ним добавят ФОПы, которые продают ювелирные товары, текстиль, б/у товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы.

Для остальных ФОПов РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.

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