Без роSSийского газа страна живет уже пятый год.

У Украины нет необходимости закупать роSSийский газ. Такое мнение, выступая с трибуны Верховной Рады, высказал лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Украины Петр Порошенко, напомнив, что Украина уже пятый год не закупает газ в РоSSии.

«Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ в РоSSии. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в РоSSии. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

Отказ от роSSийского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.