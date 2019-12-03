Порошенко: у Украины нет необходимости закупать газ в РоSSии

Без роSSийского газа страна живет уже пятый год.

Порошенко: у Украины нет необходимости закупать газ в РоSSии
Фото: eurosolidarity.org

У Украины нет необходимости закупать роSSийский газ. Такое мнение, выступая с трибуны Верховной Рады, высказал лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Украины Петр Порошенко, напомнив, что Украина уже пятый год не закупает газ в РоSSии.

«Пошел уже пятый год, когда Украина не покупает газ в РоSSии. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его в РоSSии. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть настоящая капитуляция», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" счел его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе.

Отказ от роSSийского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономииМИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии
Поддержка Украины - в собственных интересах Европы, - ТускПоддержка Украины - в собственных интересах Европы, - Туск
Издание Washington Post призвало власти США изменить политику в отношении УкраиныИздание Washington Post призвало власти США изменить политику в отношении Украины
Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"Командующий ВМС Украины Воронченко получил французский орден "За заслуги"
Еврокомиссия одобрила газовые консультации РоSSии и УкраиныЕврокомиссия одобрила газовые консультации РоSSии и Украины
В "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на роSSийский газВ "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на роSSийский газ
Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УКАдвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК
Василевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекстаВасилевская-Смаглюк заявила, что ее слова о необходимости "приглушить" свободу слова вырваны из контекста
Завод семьи экс-министра времен Януковича производит насосы для оборонных предприятий РоSSии, - "Схемы"Завод семьи экс-министра времен Януковича производит насосы для оборонных предприятий РоSSии, - "Схемы"
Сын Порошенко стал совладельцем отцовского банкаСын Порошенко стал совладельцем отцовского банка
Последние новости
Подгружаем последние новости