Зеленский поддержал увольнение Трубы

"Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 тыс.

Зеленский поддержал увольнение Трубы
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Президент Владимир Зеленский назвал Игоря Щербину, задержанного накануне детективами НАБУ, правой рукой директора Государственного бюро развития Романа Трубы.

По мнению президента, это аргумент для увольнения Трубы.

"«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются", - говорится в фейсбуке Зеленского.

Сам Труба назвал Щербину "бывшим коллегой по ГПУ".

Труба настаивает, что на него "невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы", поэтому это дело нельзя использовать для его увольнения.

"Меня так активно пытаются снять должности, что некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже анонсы борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся", - написал Труба.

Напомним, что Верховная Рада с конца последней пленарной недели рассматривает поправки в закон о ГБР. Депутаты уже успели принять принципиальное решение досрочно уволить директора ГБР Романа Трубу и его заместителей.

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