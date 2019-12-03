Нардепы Скороход, Поляков и Иванисов официально исключены из фракции "Слуги народа"

Монобольшинство сократилось до 249 человек.

Нардепы Скороход, Поляков и Иванисов официально исключены из фракции "Слуги народа"
Фото: Макс Левин

Народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков официально покинули фракцию "Слуги народа".

Об этом сообщил спикер Дмитрий Разумков на пленарном заседании во вторник.

"Сообщаю об исключении из депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народных депутатов Украины Полякова Антона Эдуардовича и Скороход Анны Константиновны", - сказал он.

После этого с трибуны парламента выступил нардеп Игорь Гузь, который потребовал от еще одного представителя "Слуги народа" Романа Иванисова сдать мандат. "Люди говорят, что сегодня любой насильник через некоторое время может сказать: я тоже попаду в парламент и буду писать законы", - возмутился он.

Разумков отрегировал на это еще одним объявлением: "Депутатская фракция политической партии "Слуги народа" в своем заседании 2 декабря приняла решение исключить из депутатской фракции Иванисова Романа Валерьевича".

Напомним, что "Слуга народа" еще в середине ноября решила исключить Скороход и Полякова, так как они не голосовали за проекты, по которым было общее решение фракции.

Это произошло после того, как на пленарном заседании Верховной Рады Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца роSSийского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ее выступление заявил, что Скороход якобы предлагала нардепам взятки. Та в ответ обвинила "Слугу народа" в многотысячных доплатах депутатам в конвертах.

Что касается Иванисова, то его исключили из фракции после появления информации о том, что в середине 90-х он отбывал наказание за групповое изнасилование.

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