Милованов опроверг информацию о смене руководства "Нафтогаза"

"Относительно «Нафтогаза» никакого процесса нет".

Милованов опроверг информацию о смене руководства "Нафтогаза"
Тимофей Милованов
Фото: latifundist.com

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что руководство НАК "Нафтогаз Украины" сейчас менять не будут. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Радио Свобода".

"Именно по «Нафтогазу» - нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было перекручено. Относительно «Нафтогаза» никакого процесса нет - ни по наблюдательным советам, ни по руководству", - отметил Милованов.

Напомним, 2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что в НАК "Нафтогаз Украина" и НЭК "Укрэнерго" поменяют руководство и обновят их наблюдательные советы.

Контракт главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева заканчивается 20 марта 2020 года.

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