За Альперина внесли залог в 70 млн гривен, - СМИ

"Король контрабанды" выходит из СИЗО.

За Альперина внесли залог в 70 млн гривен, - СМИ
Фото: Lb.ua

За одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого НАБУ и САП подозревают в организации махинаций на таможне, внесли залог в размере 70 млн гривен.

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, "короля контрабанды" должны были уже выпустить из СИЗО.

Напомним, Альперин 27 ноября был задержан в помещении САП. 28 ноября ему сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В рамках дела детективы НАБУ инициировали наложение ареста на 450 млн гривен компаний-участниц схемы.

В ноябре 2017 года Альперин предложил детективам 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган.

Его задержали за это и позже отправили под суд.

26 ноября 2019 года НАБУ провело спецоперацию, задержав 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. Среди задержанных - заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Тогда Альперину удалось скрыться.

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