В горные районы Закарпатья направили спецназ Нацгвардии

Мобильный резерв Нацгвардии в составе 60 человек будет патрулировать Виноградовский район.

Мобильный резерв Национальной гвардии Украины приступил к патрулированию в Виноградовском районе Закарпатской области.

Такие меры приняты с целью повышения уровня безопасности отдыхающих во время зимнего курортного сезона, оказания помощи Национальной полиции Украины в борьбе с преступностью, информирует пресс-служба МВД .

"Нацгвардейцы горно-патрульной роты будут следить за общественным порядком как в самом городе, так и в горной местности Виноградовского района днем и ночью", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

С целью быстрого реагирования или в случае осложнения оперативной обстановки в состав мобильного резерва привлечены спецназовцы и вертолет Нацгвардии.

Для выполнения задач по охране общественного порядка в труднодоступных горных районах военные патрули будут использовать квадроциклы, снегоходы, лыжи и горное снаряжение. Также на вооружении нацгвардейцев есть тепловизоры и приборы ночного видения.

Фото: mvs.gov.ua

В общем, к службе по охране общественного порядка в Виноградовском районе Закарпатской области привлечены около 60 военнослужащих Национальной гвардии Украины.