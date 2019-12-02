Крымского активиста Приходько РоSSия включила в список экстремистов

Приходько остается в СИЗО.

Крымского активиста Приходько РоSSия включила в список экстремистов
Олег Приходько
Фото: "Крым.Реалии"

РоSSийская служба по финансовому мониторингу внесла крымчанина Олега Приходько в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Приходько фигурирует в списке под номером 6663, сообщает Крым.Реалии.

Руководитель "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник объясняет, что включение в перечень Росфинмониторинга происходит в отношении тех граждан, у которых приговор вступил в законную силу: это статьи о признании человека виновным по террористическим и экстремистским статьям Уголовного кодекса РоSSии.

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"Таким образом нарушается презумпция невиновности, поскольку даже в рамках роSSийской правовой системы вина человека не доказана, но он уже публично, на сайте Росфинмониторинга указан как экстремист или террорист, а его права уже ограничены. А в случае с Крымом, многих граждан Украины преследуют по экстремистским и террористическим статьям УК РоSSии незаконно, по политическим мотивам ", - рассказала Скрипник.

Жена Приходько, Любовь, рассказала, что ему заблокировали карточку, на которую выплачивалась пенсия.

Напомним, Приходько был задержан 9 октября 2019 года, после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. ФСБ РоSSии обвинила крымчанина в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.31 октября подконтрольный РФ Верховный суд Крыма оставил Приходько в СИЗО по меньшей мере до 10 декабря.

8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на роSSийские после 1 апреля 2016 года согласно роSSийскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за украинского флага в его дворе. Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

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