"Слуга народа" определилась с кандидатом на замену Яременко

Комитет ВР по внешней политике возглавит Елизавета Ясько.

"Слуга народа" определилась с кандидатом на замену Яременко
Фото: Lb.ua

Фракция партии "Слуга народа" на заседании 2 декабря определилась с кандидатом на должность главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Новым главой комитета избрана народный депутат от "Слуги народа", глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила нардеп Евгения Кравчук.

"Мы закончили внутренние праймериз на пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Нам повезло с большим количеством сильных кандидатов. ... Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько", - написала нардеп.

Напомним, Богдан Яременко, возглавлявший комитет, был уволен с должности главы комитета Рады после секс-скандала.

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