МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии

Ийдярто вручили ноту протеста.

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений о венгерской автономии
Иштван ?Ийдярто
Фото: kormany.hu

МИД вызвал посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто в связи с его недавними высказываниями об автономии венгерского национального меньшинства в Украине.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"2 декабря в МИД Украины был приглашен посол Венгрии на Украине Иштвана Ийдярто, которому - в связи с интервью от 28 ноября - было сказано о неприемлемости его заявлений", - говорится в сообщении.

В МИД Ийдярто вручили ноту протеста.

Кроме того, в ведомстве выразили недовольство в связи с попытками Венгрии заблокировать деятельности комиссии Украина - НАТО из-за вопроса о языке.

Главе дипмиссии Венгрии также пояснили, что закон об образовании не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот предоставляет им возможности для лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией.

1 декабря в интервью "Главкому" Ийдярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО из-за закона об образовании, который "нарушает права этнических венгров".

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